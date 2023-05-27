عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق لموسكو على الوضع في كوسوفو

كوسوفو وصربيا
كوسوفو وصربيا

اعتبرت الخارجية الروسية، أن الوضع في كوسوفو يهدد بشكل مباشر أمن منطقة البلقان، وفق ما ذكر راديو  فري يوروب الأوروبي.

وذكرت الوزارة، إن موسكو تراقب بقلق تدهور الأوضاع بإقليم كوسوفو، كما أنها تدين بشدة خطوات بريشتينا الاستفزازية.

يأتي ذلك، فيما دعا حلف شمال الأطلسي سلطات كوسوفو إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات في البلدات الشمالية ذات الأغلبية الصربية.


جاءت التوترات، بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود في ثلاث بلدات ودخول المباني البلدية لدعم المرشحين من أصل ألباني.


في خطوة هددت بمزيد من التوترات ، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في 27 مايو أن جيش بلاده لا يزال في حالة تأهب قصوى بعد أن أمر القوات بالانتشار بالقرب من الحدود مع كوسوفو في وقت متأخر من يوم 26 مايو.

صرحت الرئاسة الصربية أن قرار إبقاء القوات في حالة تأهب قصوى صدر في اجتماع لمجلس الأمن القومي الصربي في بلجراد يوم 27 مايو ، مضيفة أن هذه الخطوة كانت ضرورية بعد "الاستخدام الوحشي للقوة من قبل [رئيس وزراء كوسوفو] ألبين كورتي، ضد الشعب الصربي في كوسوفو ".

ودفعت الاضطرابات الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين إلى اتخاذ موقف متشدد بشكل غير معتاد ضد سلطات كوسوفو بسبب الإجراءات الشديدة التي اتخذتها الشرطة بعد أن هاجمت في السابق قرار الحكومة بإجراء الانتخابات في 23 أبريل  بعد إعلان مقاطعة الحزب الصربي الرئيسي لها.

إقليم كوسوفو الاضطرابات اضطرابات استفزاز الانتخابات الحزب الخارجية الروسية الرئيس الصربي الصرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

كاف يخطر الأهلي بقرار عاجل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من التعليم بشأن تبديل الأسئلة في لجنة للدبلومات الفنية بقنا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

عودة مخاطر الحرب النووية .. روسيا تنشر الأسلحة المرعبة في بيلاروسيا

تطورات خطيرة بين طالبان وإيران.. معارك بالهاون والأسلحة الرشاشة على الحدود الأفغانية

رئيس صربيا يستقيل من رئاسة الحزب الحاكم.. وتوتر عنيف مع كوسوفو

روسيا ترفض نقل تركيا أسلحة إلى أوكرانيا

أزمة الديون| تطمينات بايدن غير مفيدة.. وأكبر بنك في أمريكا يطرد موظفيه

نائب لافروف يتهم واشنطن بتأجيج نار حرب أوكرانيا

20% انكماشا صناعيا في الصين والفاعل ليس أمريكا.. تفاصيل

هل انتهت الحرب الأمريكية الدولية ضد تنظيم داعش؟

ترشيحاتنا

فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة الرياض

القلب المظلم.. صورة للشمس تقلب الموازين | ما أهميتها؟

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

وفاة 21 شخصا.. تفشي الكوليرا بإحدى مدن جنوب إفريقيا| شاهد

صربيا تعلن سيطرة قواتها على مواقع في اتجاه الخط الإداري لكوسفو

رئيس وزراء اليابان: مفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية بشأن قضية مواطنينا المختطفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش كبدة إسكندراني زي المحلات

ربة منزل ضحية الطقس.. تقلبات جوية وسحب ورياح مثيرة للرمال بالمحافظات.. تفاصيل

دراسة صادمة: تأثير غير متوقع لتناول المراهقين السكريات بكميات كبيرة 

نشرة المرأة والصحة|زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها.. الإفراط في استخدام الكركم يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ