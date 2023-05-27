أول تعليق لموسكو على الوضع في كوسوفو

اعتبرت الخارجية الروسية، أن الوضع في كوسوفو يهدد بشكل مباشر أمن منطقة البلقان، وفق ما ذكر راديو فري يوروب الأوروبي.

وذكرت الوزارة، إن موسكو تراقب بقلق تدهور الأوضاع بإقليم كوسوفو، كما أنها تدين بشدة خطوات بريشتينا الاستفزازية.

يأتي ذلك، فيما دعا حلف شمال الأطلسي سلطات كوسوفو إلى اتخاذ خطوات فورية لتهدئة التوترات في البلدات الشمالية ذات الأغلبية الصربية.



جاءت التوترات، بعد أن استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق الحشود في ثلاث بلدات ودخول المباني البلدية لدعم المرشحين من أصل ألباني.

في خطوة هددت بمزيد من التوترات ، أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش في 27 مايو أن جيش بلاده لا يزال في حالة تأهب قصوى بعد أن أمر القوات بالانتشار بالقرب من الحدود مع كوسوفو في وقت متأخر من يوم 26 مايو.

صرحت الرئاسة الصربية أن قرار إبقاء القوات في حالة تأهب قصوى صدر في اجتماع لمجلس الأمن القومي الصربي في بلجراد يوم 27 مايو ، مضيفة أن هذه الخطوة كانت ضرورية بعد "الاستخدام الوحشي للقوة من قبل [رئيس وزراء كوسوفو] ألبين كورتي، ضد الشعب الصربي في كوسوفو ".

ودفعت الاضطرابات الولايات المتحدة وحلفاء غربيين آخرين إلى اتخاذ موقف متشدد بشكل غير معتاد ضد سلطات كوسوفو بسبب الإجراءات الشديدة التي اتخذتها الشرطة بعد أن هاجمت في السابق قرار الحكومة بإجراء الانتخابات في 23 أبريل بعد إعلان مقاطعة الحزب الصربي الرئيسي لها.