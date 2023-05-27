عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط صيني: مقاومة أمريكا ومساعدة كوريا الشمالية ضمنت أمن بلادنا وجلبت الاستقرار للشعب

صدى البلد

صرح مسئول من مكتب الملحق العسكري بالسفارة الصينية في روسيا، أن الانتصار في الحرب على مقاومة العدوان الأمريكي ومساعدة كوريا الشمالية ضمنت أمن الصين الجديدة وجلب الاستقرار للشعب الصيني.

وقد اندلعت الحرب الكورية، في 25 يونيو 1950. وفي 27 يوليو 1953، وقع الجانبان على "اتفاقية الهدنة العسكرية الكورية بين القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري وقائد متطوعي الشعب الصيني والقائد العام لقوات الأمم المتحدة" في بانمونجوم. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال ضابط عسكري صيني خلال المؤتمر العسكري الذي عقد للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية في متحف النصر في موسكو، أمس الجمعة، "في هذه الحرب، قاومت الصين وكوريا الشمالية بشكل مشترك العدوان والتوسع للإمبريالية الأمريكية، وضمنتا أمن الصين الجديدة، وضمنت استقرار حياة الشعب الصيني. عشية الذكرى السبعين  للانتصار في الحرب الكورية، يجب أن نتذكر التاريخ أكثر، ونعتز بالسلام الذي تم تحقيقه بشق الأنفس".

وقال إن الصين اتبعت دائمًا سياسة دفاعية، وأن الجيش الصيني كان دائمًا ثابتًا في حماية السلام العالمي، كما أن بكين لا تسعي إلى الهيمنة والتوسع، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح بإلحاق الضرر بالسيادة الوطنية والأمن والمصالح أو تعرض الأراضي الصينية للانتهاك.

وشارك في الاجتماع ممثلو وزارة الدفاع الروسية، وممثلون عن البعثات الدبلوماسية لكوريا الديمقراطية وسفارات الصين، ومؤرخون مشهورون، وممثلون عن هيئات الإدارة التشريعية والإدارية والعسكرية المركزية لروسيا الاتحادية في الاجتماع الذي عقد في متحف النصر.

الجيش الصيني الأمم المتحدة الدفاع الروسية الملحق العسكري الصين وكوريا الشمالية انتهاء الحرب الكورية جيش الصين سفارة الصين وزارة الدفاع الروسية كوريا الديمقراطية كوريا الشمالية انتهاء الحرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

كاف يخطر الأهلي بقرار عاجل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من التعليم بشأن تبديل الأسئلة في لجنة للدبلومات الفنية بقنا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أكبر تي شيرت في العالم.. مصنوع من 500 ألف زجاجة بلاستيكية

فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة الرياض

القلب المظلم.. صورة للشمس تقلب الموازين | ما أهميتها؟

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

وفاة 21 شخصا.. تفشي الكوليرا بإحدى مدن جنوب إفريقيا| شاهد

صربيا تعلن سيطرة قواتها على مواقع في اتجاه الخط الإداري لكوسفو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش كبدة إسكندراني زي المحلات

ربة منزل ضحية الطقس.. تقلبات جوية وسحب ورياح مثيرة للرمال بالمحافظات.. تفاصيل

دراسة صادمة: تأثير غير متوقع لتناول المراهقين السكريات بكميات كبيرة 

نشرة المرأة والصحة|زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها.. الإفراط في استخدام الكركم يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ