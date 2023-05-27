ضابط صيني: مقاومة أمريكا ومساعدة كوريا الشمالية ضمنت أمن بلادنا وجلبت الاستقرار للشعب

صرح مسئول من مكتب الملحق العسكري بالسفارة الصينية في روسيا، أن الانتصار في الحرب على مقاومة العدوان الأمريكي ومساعدة كوريا الشمالية ضمنت أمن الصين الجديدة وجلب الاستقرار للشعب الصيني.

وقد اندلعت الحرب الكورية، في 25 يونيو 1950. وفي 27 يوليو 1953، وقع الجانبان على "اتفاقية الهدنة العسكرية الكورية بين القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري وقائد متطوعي الشعب الصيني والقائد العام لقوات الأمم المتحدة" في بانمونجوم. حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال ضابط عسكري صيني خلال المؤتمر العسكري الذي عقد للاحتفال بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب الكورية في متحف النصر في موسكو، أمس الجمعة، "في هذه الحرب، قاومت الصين وكوريا الشمالية بشكل مشترك العدوان والتوسع للإمبريالية الأمريكية، وضمنتا أمن الصين الجديدة، وضمنت استقرار حياة الشعب الصيني. عشية الذكرى السبعين للانتصار في الحرب الكورية، يجب أن نتذكر التاريخ أكثر، ونعتز بالسلام الذي تم تحقيقه بشق الأنفس".

وقال إن الصين اتبعت دائمًا سياسة دفاعية، وأن الجيش الصيني كان دائمًا ثابتًا في حماية السلام العالمي، كما أن بكين لا تسعي إلى الهيمنة والتوسع، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي وتسمح بإلحاق الضرر بالسيادة الوطنية والأمن والمصالح أو تعرض الأراضي الصينية للانتهاك.

وشارك في الاجتماع ممثلو وزارة الدفاع الروسية، وممثلون عن البعثات الدبلوماسية لكوريا الديمقراطية وسفارات الصين، ومؤرخون مشهورون، وممثلون عن هيئات الإدارة التشريعية والإدارية والعسكرية المركزية لروسيا الاتحادية في الاجتماع الذي عقد في متحف النصر.