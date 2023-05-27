"التعاون الخليجي" يدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للتخريب والاعتداء

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن استنكاره وإدانته الشديدين لتعرض منزل سفير الأردني في مدينة الخرطوم للتخريب والاعتداء، داعياً جميع الأطراف المتنازعة إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة لاحترام حرمة المقرات والبعثات الدبلوماسية وحماية رعاياها.

وجدد البديوي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم/ السبت/ - الدعوة لطرفي النزاع بسرعة المضي قدماً في مباحثات جدة، للوصول إلى إعلان سياسي شامل يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

