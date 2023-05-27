عائق وحيد أمام انضمام عبدالله السعيد لـ الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن موقف مسؤولي النادي من التعاقد مع عبدالله السعيد صانع ألعاب فريق بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأكد المصدر أن قيمة التعاقد مع عبدالله السعيد لن تكون مناسبة لنادي الزمالك خلال المرحلة المقبلة.

وأشار المصدر أن أمر الانتقال يتوقف على عدة عوامل منها قيمة العقد نفسه الخاص باللاعب أو متطلبات ناديه.

وكان عبدالله السعيد تلقى عدة عروض في الفترة الأخيرة، للرحيل عن صفوف بيراميدز بالرغم من تجديد اللاعب لتعاقده مع ناديه.

وأكد مصدر مقرب من عبدالله السعيد، أن اللاعب يمتلك عرضاً من نادي فاركو، مشيراً إلى أن النادي تفاوض مع اللاعب وناديه بشكل رسمي من أجل ضمه في الموسم المقبل حال رحيله عن صفوف بيراميدز