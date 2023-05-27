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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحزب الحاكم في بولندا: نرفض مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن المهاجرين

صدى البلد

أكد زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي اليوم /السبت/ أن بولندا لن تقبل اقتراح الاتحاد الأوروبي الأخير بشأن نقل المهاجرين.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن كاتشينسكي قوله خلال زيارته اليوم الحدود البولندية البيلاروسية والسياج الذي أقيم مؤخرًا لوقف تدفق المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا من بيلاروسيا إن حكومة حزب القانون والعدالة تعارض بشدة هذه الفكرة.

وقال كاتشينسكي "أود أن أؤكد أن حكومتنا لن توافق على ذلك أبدا، لم نوافق منذ سنوات ولن نوافق الآن".

ويتصدر منع الهجرة إلى بولندا جدول أعمال القانون والعدالة قبل الانتخابات العامة التي ستجرى هذا الخريف حيث أضاف كاتشينسكي: "الأهم أن يكون البولنديون قادرين على أن يقرروا بأنفسهم كيف ينبغي أن تبدو بلادهم وكيف ينبغي أن يبدو أمنهم".

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت يوم /الأربعاء/ الماضي اقتراحها الجديد الذي يهدف إلى مساعدة أعضاء الاتحاد الأوروبي الجنوبيين في التعامل مع مشكلة الهجرة، فوفقًا للمقترح، سيتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبول حصة من المهاجرين من دول مثل إيطاليا أو اليونان أو دفع 22000 يورو لكل مهاجر يرفضون استقباله.

واستبعد رئيس الوزراء البولندي ووزير الداخلية الموافقة على اقتراح المفوضية الأوروبية فور إعلانه.
 

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