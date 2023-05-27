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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس السيسي: مصر مستمرة في بذل كل الجهود لإنهاء الأزمة السودانية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شارك الرئيس السيسي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي، التي انعقدت لبحث الأزمة الراهنة في السودان، وذلك بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفارقة، وعلى رأسهم الرئيس "يورى موسيفينى"، رئيس جمهورية أوغندا الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الأفريقي، بالإضافة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وأمين عام جامعة الدول العربية، وسكرتير عام منظمة الإيجاد، ومبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة للقرن الأفريقي.

 

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تؤكد على احترامها لإرادة الشعب السوداني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأهمية عدم السماح بالتدخلات الخارجية في أزمته الراهنة، متابعا أن التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية تتجاوز حدود الدولة وتؤثر على دول الجوار التي يتعين التنسيق معها عن قرب.

 

 استمرار مصر في بذل كل الجهود

 

وأضاف الرئيس السيسي أنه وقد التزمت مصر بمسؤولياتها في هذا الشأن عبر استقبال حوالي ١٥٠ الف مواطن سوداني حتى اليوم بجانب استضافة حوالي ٥ ملايين مواطن سوداني تتم معاملتهم كمواطنين، مطالبا في هذا الصدد الوكالات الإغاثية والدول المانحة لتوفير الدعم اللازم لدول الجوار حتى يتثنى لها الاستمرار في هذا الدور.

وأختتم الرئيس السيسي، مؤكدا على استمرار مصر في بذل كل الجهود من أجل إنهاء الأزمة السودانية الحالية.

الرئيس السيسي السودان مجلس السلم والأمن الأفريقي الأمم المتحدة جامعة الدول العربية

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