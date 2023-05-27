83.2 % نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بسيناء

اعتمد اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اليوم، نتيجة الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي" الشهادة الإعدادية " للعام الدراسي ٢٠٢٣م.، بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.



٨٣،٢%

وصرح حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، محافظة شمال سيناء ، نسبة النجاح لهذا العام قد بلغت (٨٣.٢%) .

وقال إن اللواء شوشة، المحافظ قد أجرى اتصالاً تلفونياً بالعشرة الاوائل ،على مستوى المراكز، وقدم التهنئة لهم على التفوق وطالبهم بتواصل التفوق في المرحلة الثانوية للالتحاق بكليات للقمة .



حضر توقيع نتيجة الشهادة الإعدادية ، خالد أبو سلمة ، إيهاب الخليلى ، عادل يحيى ، و عاطف احمد حمدي العلاقمي.