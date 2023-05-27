ضبط 13 طن مطهرات وصابون سائل مجهول المصدر في مصنع بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، تمكنت اداره تموين بلبيس من شن حملة مكبرة لضبط الأسواق بنطاق المحافظة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم (٩٠٩٠) جنح مركز بلبيس ضد مصنع تعبئه ومذيبات ومطهرات كيماويه بالمنطقه الصناعيه لإدارة نشاط بدون ترخيص والتحفظ على (١٣,٥) طن مذيبات سائله ومذيبات عضويه ومطهرات وصابون سائل مجهول المصدر وبدون فواتير تأكد مصدرها والمضبوطات.

كما تم تحرير محضر رقم (٩١٨٦) جنح مركز بلبيس ضد امين ومسئول العهده بمجمع استهلاكي لتجميعه سلع تموينيه ، وعدم إعلانه عن اسعار المقررات التموينيه بقائمه اسعار واضحه، وعدم امساك سجل الزيارات وتحرير محضر رقم (٩٢٦٦) جنح مركز بلبيس ضد صاحب محل مواد غذائيه بناحيه الجوسق لبيعه سجائر بسعر أزيد من السعر الرسمي.

وقامت الحملة بالمرور على المواقع التخزينية للقمح المحلي موسم ٢٠٢٣وذلك لتذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد والتأكد من التزام الجهات المسوقة بالضوابط المنظمة لاستقبال القمح المحلي والالتزام بالقرار الوزاري رقم ٦٧لسنه ٢٠٢٣".