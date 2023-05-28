قرار قضائي جديد بشأن 3 تجار مخدرات

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" بقصد الاتجار فيها.

وكانت قد قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين" بقصد الاتجار فيها.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة،من ضبط 3 أشخاص لاثنين منهم معلومات جنائية حال استقلالهما سيارة ملك وقيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهم كمية من مخدري "الحشيش، الهيروين"– 6 هواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.