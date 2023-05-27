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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترشيح مصر لاستضافة أكبر برنامج للمتطوعين|تعاون مكثف بين الشباب والرياضة ومفوضية الاتحاد الأفريقي

صدى البلد

في اختتام الاجتماعات الوزارية بالاتحاد الأفريقي بإثيوبيا  ..

*تعاون مستقبلي مكثف بين وزارة الشباب والرياضة المصرية ومفوضية الاتحاد الأفريقي

* ترشيح مصر لاستضافة اللجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها الخامسة

* ترشيح مصر لاستضافة أكبر برنامج للمتطوعين في أفريقيا  «متطوعي الاتحاد الأفريقي» 2024

  • الوزراء الأفارقة يدعمون د. أشرف صبحي في مهامه كرئيس للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية.. ووزير  الشباب والرياضة يطلق مبادرة «عام الرياضة الجامعية»


اختتمت فعاليات الاجتماعات الوزارية للشباب والثقافة والرياضة للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، ورئيس الاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية ، ورئيس الاتحاد الافريقي للالعاب الالكترونية وذلك بمقر الاتحاد الافريقي بالعاصمة الاثيوبية  أديس أبابا.

وخلال اختتام الاجتماعات الوزارية ، تم ترشيح جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي لاستضافة اللجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في دورتها القادمة الخامسة ، والتي ستسهم بشكل كبير في تنمية مجالات الشباب والثقافة والرياضة في القارة الافريقية ، وكذا برنامج متطوعي الاتحاد الأفريقي ٢٠٢٤.

من جانبهم، أكد الوزراء الأفارقة دعمهم  للدكتور اشرف صبحي في مهامه كرئيس للاتحاد الافريقي للرياضة الجامعية  ، مشيدين بالمبادرة المصرية  "عام الرياضة الجامعية ".

ودعا  د.اشرف صبحي  الوزراء الافارقة للمشاركة في منحة ناصر للقيادة الدولية يونيو ٢٠٢٣ تحت رعاية فخامة الرئيس السيسي .

شهد اختتام  الاجتماعات الوزارية كل من السفيرة  ميناتا سيسوما، مفوضة الصحة والشئون الانسانية والتنمية المجتمعية بالاتحاد الافريقي، يوشيزي كندويري -وزير الشباب والرياضة من دولة مالاوي رئيس المكتب للجان الفنية المتخصصة للشباب والثقافة والرياضة في الدورة الرابعة ، السادة وزراء الشباب والثقافة والرياضة بالدول الاعضاء بالاتحاد الافريقي، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، المستشار دكتور عمرو مختار - ممثل السفارة المصرية بأديس أبابا ، حسن غزالي - منسق مكتب الشباب الافريقي ، سامي عمار - مسئول ملف الاتحاد الأفريقي بالعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة.

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