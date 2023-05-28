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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 3 أشخاص لحيازتهم هيروين وأسلحة بالمرج

حبس
حبس

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول.

وكانت قد ‏قررت نيابة المرج الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد ‏نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارتين "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهم (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول).

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