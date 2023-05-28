تجديد حبس 3 أشخاص لحيازتهم هيروين وأسلحة بالمرج

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المرج، تجديد حبس 3 أشخاص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول.
وكانت قد قررت نيابة المرج الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.
وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارتين "قيادة أحدهم" بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزتهم (بندقية آلية والخزينة الخاصة بها – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 20 أسطوانة من مسحوق الهيروين المخدر وزنت 5,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – 5 هواتف محمول).