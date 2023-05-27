تجديد حبس شخص لحيازته هيروين وأسلحة بالمرج

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح المطرية، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.
وكانت قد قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار.
وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.
وكان قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (كمية من مادة الأستروكس المخدر وزنت 3 كيلو جرام - كمية من جوهر الحشيش المخدر – فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار - هاتف محمول – مبلغ مالى).