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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات وحالات اختناق خلال مواجهات الفلسطينيين مع الاحتلال بشمال الخليل

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بإصابة فلسطيني برصاص الاحتلال وعشرات المواطنين بالاختناق، اليوم السبت، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وصرح الناشط الإعلامي الفلسطيني في محمد عوض لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط بشكل متعمد ومن مسافة قريبة، على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما، مما أدى إلى إصابته برصاصة في قدمه اليسرى، ونقل إلى العيادة الطبية في البلدة.

وأشار عوض إلى أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة "عصيدة" في البلدة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع على المواطنين الفلسطينين ومنازلهم ومحالهم التجارية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق جراء استنشاق الغاز، وتم علاجهم ميدانيا، إضافة إلى الخسائر المادية.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل البلدة بالبوابة الحديدية لمدة ساعتين تقريبا، ومنعوا المواطنين من الدخول والخروج منها.

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