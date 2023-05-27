إعلامي ينفرد بنشر خطاب الزمالك إلى وزارة الرياضة لتنفيذ عزل مرتضى منصور

انفرد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، بخطاب نادي الزمالك الرسمي المُرسل إلى وزارة الشباب والرياضة، بتنفيذ قرار عزل رئيس النادي مرتضى منصور.

وأكد أمير هشام عبر برنامجه على قناة النهار، أن نادي الزمالك خاطب الوزارة لتنفيذ قرار عزل رئيس النادي، رغم بيانه الذي ينفي خلاله هذا الأمر.

وتابع هشام: "قررنا قبول تحدي نادي الزمالك بنشر الخطاب الرسمي"، وجاء مصحوبًا بنشر خطاب النادي الرسمي إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأضاف أمير هشام: "هذا الخطاب المنشور من خلالنا يأتي تأكيدًا مع تصريحات الدكتور محمد الشاذلي من خلال بلس 90، والذي قال خلالها إن الزمالك خاطب الوزارة بشكل رسمي لتنفيذ قرار العزل".