عانيت قبل رحيلى عن الزمالك .. فرجاني ساسي يكشف تفاصيل مثيرة

أكد فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، أنه عانى كثيرا قبل رحيله عن الأبيض.

وقال ساسي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "عانيت كثيرا من الاخبار الغير صحيحة خلال وجودي في مصر وخاصًة قبل الرحيل عن الزمالك".

وأكمل: "كانت فترة صعبة أن أرد على ما يقال والناس ترد والأمور تكبر أكثر، الجماهير تعرف معدن فرجاني ساسي".

وأضاف: "لا أتابع الأخبار والسوشيال ميديا ومع ذلك كانت تصل إلي، لو اعطيتها اهتماما لتأثرت، كان زملائي يسألوني لكن ذلك لم يمثل ضغط علي".

وأتم: "الجماهير كانت تدعمني دائما في ظل الاخبار المزيفة، وكان هناك حملات لدعمي بكل الوسائل المتاحة، وذلك ساعدني على تجاوز أي شيء يحدث".

