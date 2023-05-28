لاعب الأهلي السابق: هدف قفشة في شباك طلائع الجيش غير متوقع

أكد أحمد أبو مسلم لاعب الأهلي السابق أن مارسيل كولر مدرب الفريق منح روحا مميزة داخل القلعة الحمراء.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الأهلي مشهور بحراسه المميزين، وقادر على تخطي عقبة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "الميزة مع مارسيل كولر أنه يمنح الثقة لجميع لاعبي الأهلي، ومن مكاسب مباراة طلائع الجيش عودة محمد مجدي أفشة من جديد وتسجيله لا تشعر بوجود فارق بين الأساسي والبديل".

واختتم: "هدف قفشة في شباك طلائع الجيش كان غير متوقع، وفرحة زملائه به، خير دليل على أن هناك روح مميزة في الفريق".

