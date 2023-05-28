فرجاني ساسي يحسم الجدل نهائيًا حول عودته للزمالك .. فيديو

كشف التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، عن خطوته المقبلة في ظل التقارير التي ربطته بالعودة للقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال فرجاني ساسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»: "لدى موسم في عقدي مع الدحيل وانضمامي للغرافة القطري وارد، أمتلك عروضًا من الدوري المصري والدوري السعودي".

وشدد :" هناك مفاوضات وهناك إمكانية للتوقيع معهم وسيتم التشاور مع رئيس النادي، والمفاوضات في قطر عادة تكون سهلة، ولكن الأمور بين فريقي الدحيل والغرافة ليست سهلة، مثل الأهلي والزمالك في مصر".

وأضاف: "بابي مفتوح للزمالك في أى وقت، ومتأكد بأني سأعود للزمالك مستقبلًا، ولكن ليس في الوقت الحالي".

وواصل: "أعشق المباريات الكبيرة ووصول الدحيل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا إنجاز، تعرضت للإصابة قبل مواجهة الهلال السعودي في نصف النهائي وتغيبت عن اللقاء رغم عودتي من الإصابة وقدرتي على اللعب حينها".

وأكمل:" الشعب المصري يصنع النجوم، ووجدت ترحابًا كبيرًا من الجماهير المصرية جميعها وليست الزمالك فقط. واندهشت من تواجد جماهير الأهلي بعدد أكبر من جماهير الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم : "أتيت إلى مصر لمقابلة زملائي السابقين، وبعض الأصدقاء، وتأثرت كثيرًا من موقف الحاجة سوزان مشجعة الزمالك".

