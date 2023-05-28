أبو مسلم: كولر نجح مع الأهلي بنسبة 90%

يرى أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق أن مارسيل كولر نجح بنسبة 90% مع الأهلي حتى الآن، ونجح في تطوير أداء العديد من اللاعبين.

قال أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "برونو سافيو لابد أن يصنع الفارق مع الأهلي خصوصا أنه لاعب مُحترف".

وأضاف: "مارسيل كولر نجح مع الأهلي بنسبة 90% وساهم في تطوير عدد كبير من اللاعبين مثل محمد هاني".

وواصل: "تطور محمد شريف أيضا كان عائد لكولر، وبصمة المدرب واضحة للغاية".

واختتم: "كولر يمنح الفرصة لجميع لاعبي الأهلي وهذه هي النقطة الفارقة في نجاح الأهلي"

