إعلامي سعودي يعلق على تجربة احتراف كريستيانو رونالدو في النصر

أكد هاني البشر الإعلامي السعودي، أن القفزة الكبيرة التي تشهدها السعودية سواء في الدوري أو المنتخب، يأتي بسبب وجود عناصر كبيرة ومميزة من اللاعبين بالإضافة إلى التقنيات الحديثة في الدوري.

وتابع البشر خلال مداخلة عبر زوم مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ليونيل ميسي سوف يجد صعوبة في العودة إلى برشلونة الإسباني، بالموسم المقبل وقد يكون داخل المملكة بالموسم الجديد".

وأضاف هاني البشر: "كريستيانو رونالدو مهاجم النصر، أضاف الكثير إلى نادي النصر سواء على المستوى الجماهيري أو التنافسي، وبالإضافة إلى المساعدة على جلب نجوم عالميين في الملاعب السعودية".