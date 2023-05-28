ظاهرة"تجنيس اللاعبين" شبح يهدد مستقبل الرياضة في مصر.. ونواب: قضية تحتاج لحل جذري.. ويوجد عدم تقدير للمواهب والأبطال

تحركات برلمانية ضد ظاهرة"تجنيس اللاعبين"

السواركة تتقدم بطلب إحاطة بشأن ظاهرة "تجنيس اللاعبين المصريين" بجنسيات دول أخرى

يجب دراسة أسباب تجنيس اللاعبين وتسليط الضوء علي القضية

طالب نواب البرلمان بضرورة فتح ملف هروب الرياضيين المصريين لبلدان أخرى لتمثيلها بعد الحصول على جنسيتها واللعب باسمها، موضحين أن هذه الظاهرة تحتاج إلى حل جذري باعتبارها خطر يهدد مستقبل الرياضة في مصر.

وتقدمت النائبة عايدة السواركة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن ظاهرة "تجنيس اللاعبين المصريين" بجنسيات دول أخرى.

وذكرت النائبة في طلبها، هروب الرياضيين المصريين لبلدان أخرى لتمثيلها بعد الحصول على جنسيتها واللعب باسمها هى القضية الأبرز فى الوسط الرياضى فى الفترة الأخيرة، وهو ما يتطلب فتح الملف الشائك، للتصدي لهذه الظاهرة التي انتشرت مؤخرًا.

واعتبرت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هذه الظاهرة تشكل تهديدًا حقيقيًا على مستقبل الرياضة المصرية، كما لها أبعاد أخرى بعيدًا عن الرياضة، حيث تعكس ضعف قيم الولاء والانتماء والتمسك بالوطن، في ظل رغبة بعض الدول وتقديم الإغراءات المالية والمعنوية بشتى الطرق.

وقالت "السواركة"، هناك تغافل كبير من جانب مسؤولي وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية في مصر، وسط حالة من الإهمال من الاتحادات وعدم تقدير المواهب والأبطال.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن أحمد بغدودة لم يكن أول اللاعبين المصريين الذين سعوا خلف التجنيس وفضلوا اللعب باسم بلد غير مصر، ولن يكون آخرهم، فقد سبقه الكثيرون من اللاعبين المصريين في جميع الألعاب الفردية والجماعية هاجروا وتركوا وطنهم ليمثلوا بلادا أخري، ويخلعوا عباءة الانتماء لمصر من أجل جواز سفر وجنسية دولة أخرى واللعب باسمها في البطولات الرياضية.

وطالبت النائبة عايدة السواركة، وزير الشباب والرياضة التصدي لهذه الظاهرة بكل قوة بعد البحث عن أسبابها وعلاجها، ولابد من وضع أطرًا عامة للحفاظ على أولادنا وشبابنا، وحل جميع مشكلاتهم، وتذليل العقبات التي تواجههم، وبشكل خاص الألعاب الفردية.

وتساءلت عن المشروع القومي للموهبة والناشئين الذي تتبناه الوزارة وتصرف عليه ملايين الجنيهات سنويًا، ماهو دوره تجاه الألعاب الفردية ؟، وماهو دوره تجاه إخراج كوادر رياضية قادرة على تمثيل مصر عالميًا وحصد البطولات الرياضية؟.

فيما أكد النائب كريم السادات عضو مجلس النواب، أنه يجب دراسة أسباب تجنيس اللاعبين، موضحا أن هذه الظاهرة تأتي بسبب عدم توافر الدعم اللاعبين برغم تحقيقهم أرقام قياسية تستحق الدعم وتسليط الضوء عليها.

وقال السادات أن واقعة اختفاء لاعب المنتخب " أحمد فؤاد بغدودة" والذي يبلغ من العمر ال ٢٢ عاما من مقر إقامة البعثة وذلك بعد تتويجه بفضية بطولة أفريقيا للمصارعة، بثت في صدورنا حالة من الحزن الشديد والممزوج بالغضب، وذلك في ظل تجاهل القطاع الرياضي المصري له وعدم توفير الدعم الفني والمادي والطبي له، مما دفعه لاتخاذ هذه الخطوة.

وثمن عضو مجلس النواب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في موضوع اللاعب أحمد بغدوده سريعا، وتوجيهه الأكاديمية الوطنية للتدريب بعمل دعوة للاعب المصارعة " أحمد فؤاد بغدودة" لتلقي منحة للتدريب و التأهيل مع رعاية تامة له كموهبة رياضية.

وأكد النائب على أن هذا الأمر يدل على ان الرئيس السيسي يهتم بمنظومة الرياضة في مصر، مطالبا بضرورة اتخاذ هذا النهج مع كافة اللاعبين وعدم انتظار حدوث الواقعة ثم تداركها، خاصة وان هؤلاء اللاعبين يقوموا بتمثيل مصر في الخارج.