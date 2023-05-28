عمرو سعد: أحمد سفير للهجة المصرية والجمهور يحب أغانيه.. فيديو

ظهر الفنان عمرو سعد مع شقيقه المطرب أحمد سعد لأول مرة معه على المسرح وقاما بالغناء سوياً، وفي لقاء إعلامي علي هامش الحفلة تحدث عمرو وأحمد سعد لـ ONE TAKE عن استعدادهما للحفل والأغنية التي قدماها سوياً.



قال أحمد سعد عن ظهور شقيقه عمرو: كان مفاجئة كبيرة بالنسبة لي.. كان نفسي من زمان يحضرلي حفلة ويشوف حب الناس ليا لأنه أكثر حد بيفرحلي".

وأضاف: "وكان فيه أغنية جربنا نعملها قبل كده أنا وهو بس منزلتش وكان معايا نسخة منها علي الموبايل وقررت افاجئه ونقدمها في الحفلة وعملنا عليها بروفة وغنانها مع بعض وهو كان مبسوط جداً ومكنش عاوز يسيب المسرح".

أما الفنان عمرو سعد فتحدث عن وجوده مع شقيقه لأول مرة في حفل قائلاً "مكنتش مخطط لحضوري مع أحمد من قبلها بفترة لاني مش فاضي طول الوقت بيبقي عندي تصوير بس أحمد عكسي بياخد قرارت جريئة وكلمني قبلها بيوم ووافقت ولما جيت السعودية فجأني اننا هنغني مع بعض اغنية كنا جربنا نعملها سوا قبل كده ولأخر لحظة كنت متردد بس هو كان مصمم وعملناها وردود الفعل من الجمهور السعودي كانت جميلة جداً".

وأضاف عمرو سعد لمست في الجمهور محبة أحمد سعد ودي حاجة كويسة جدا أن جمهور سعودي أو عربي يحب فنان مصري بالشكل الكبير ده لأنه في الآخر سفير للهجة المصرية".

وعبر عمرو سعد عن مدي سعادته بنجاح شقيقه قائلاً: "أحمد سعد نجح وبينجح نجاح خطير وخطواته موفقة وتغيير كبير جداً وبقي يشتغل 24 ساعة ودي أول مرة أدخل كواليس شغله مش بيبطل تليفونات وترتيبات بس للأمانه مراته مدام علياء هي جزء كبير من نجاحه واستقراره الفترة الاخيرة".

عمرو سعد

اما عن سر غياب عمرو سعد الفترة الأخيرة عن الظهور الإعلامي قال: "انا مش بحب اطلع في برامج عشان بحس بخجل لكن الفترة الجاية هكسر الحتة دي وهطلع في برامج كتير وكمان بجهز مسرحية في موسم الرياض هتكون مفاجئة".