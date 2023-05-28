فرجاني ساسي يوقع للزمالك في هذه الحالة.. تفاصيل

شارك طارق السيد نجم الزمالك والمنتخب السابق تصريحات فرجاني ساسي بعد لقائة مع الحاجه سوزان عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب طارق السيد :فرجاني ساسي بعد لقائي مع الحاجة سوزان.. لو مسئول من الزمالك جاب العقد كنت هوقع على بياض".

وأبدى التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، غضبًا شديدًا للأخبار غير الصحيحة التي ترددت في أيامه الأخيرة بقلعة ميت عقبة.

وقال فرجاني ساسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" عانيت من الأخبار غير الصحيحة في آخر أيامي داخل نادي الزمالك، وجماهير الزمالك ساندتني بقوة خلال فترة تواجدي في القلعة البيضاء.".