فرجاني ساسي: رحيلي عن الزمالك أصعب قرار اتخذته في حياتي

أكد التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، عدم شعوره بالمصداقية مع اللجان التي تولت مسئولية القلعة البيضاء بعد رحيل مرتضى منصور.

وقال فرجاني ساسي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"هناك حملات على مرتضى منصور، رغم أنه قدم الكثير للنادي، الجمهور واللاعبين يحبونه، وعلاقتي معه جيدة جدًا، وهو شخص طيب ومتفهم".

وأضاف ساسي: "مرتضى منصور يستطيع إنهاء كل شيء في بضع ثوان، كان يحرص على حل كل الأزمات أمامنا، ويتعامل معنا مثل أولاده ونشعر بالأمان في وجوده، لذلك طبيعي أدافع عنه".

وتابع: "مرتضى منصور لا يستحق ما يحدث معه، هو رئيس نادي يحتاج للاستقرار، الجمهور يعلم أنه هو من سيفوز بالألقاب، ونادي الزمالك سيخسر برحيله، أعلم أن هناك كثيرين يحبون الزمالك، وشعرت بالفارق عندما كنت في النادي، خلال وجود مرتضى منصور، ولم نشعر بالاستقرار بعد رحيله، وكانت هناك مصداقية حتى مع تأخر المستحقات".

وأردف: "من الصعب أن أتنازل عن كافة مستحقاتي لدى الزمالك، ولكن من الوارد أن أتنازل عن جزء فقط، ولجان الزمالك فشلت في حل أزمة مستحقاتي".

وأتم قائلا: "رحيلي عن الزمالك أصعب قرار اتخذته في حياتي".