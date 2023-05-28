ثورة علمية في التكاثر .. تخليق حيوان منوي من أي خلية بشرية يفتح آفاق غير مسبوقة| تفاصيل مثيرة

هل يمكن أن نقوم باستنساخ خلية منوية من أحد عظماء التاريخ باستخدام خلية بشرية له تم حفظها عبر الأجيال؟ .. سؤال تم طرحه كنوع من الخيال العلمي، أو الفانتازيا في أفلام هيوليود، ولكن هل تصدق أن هذا أصبح ممكننا، نعم إنه كذلك، فعلى ما يبدوا أننا على آفاق علمية غير مسبوقة بعد الإعلان عن إمكانية تخليق حيوان منوي أو بويضة من أي خلية، في أمر يعد ثورة في التكاثر.

ففي صباح يوم الأربعاء الماضي، ومن داخل الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في وسط مدينة واشنطن العاصمة، افتتح الدكتور إيلي أداشي تجمعًا غير مسبوق بعنوان "الجاميتات البشرية المشتقة من المختبر كتكنولوجيا الإنجاب"، حيث هي ورشة العمل الأولى للأكاديمية لاستكشاف التولد الجيني في المختبر ، أو IVG ، والتي تتضمن صنع بويضات بشرية وحيوانات منوية في المختبر من أي خلية في جسم الشخص.

على شفا التجسيد

ووفقا لما نشرته صحيفة npr الأمريكية، يقول أداشي، اختصاصي بيولوجيا الإنجاب من جامعة براون: "إننا على شفا التجسد، فربما لن يكون التلقيح الاصطناعي له ضرورة في ظل هذه التطورات العلمية، ومنذ هذا الغعلان، وخلال الأيام الثلاثة الماضية، يصف العشرات من العلماء وخبراء الأخلاقيات الحيوية والأطباء وغيرهم أحدث التطورات العلمية في IVG ويستكشفون التداعيات الاجتماعية والأخلاقية والمعنوية والقانونية والتنظيمية المحتملة للتكنولوجيا الناشئة. ويحضر المئات غيرهم ورشة العمل عن بعد.

وتقول ألانا كاتابان، والتي تدرس قضايا الصحة الإنجابية في جامعة واترلو في كندا: "الآثار هنا هائلة، فمن المحتمل أن تحقيق التقدم بالنسبة للبشر لا يزال بعيدًا ، لكن الإثارة حوله بين العلماء تتزايد،

حتى الآن .. الفئران الصحية IVG

ويصف العلماء اليابانيون كيف تمكنوا بالفعل من إتقان IVG في الفئران عبر استخدم الباحثون خلايا من ذيول فئران بالغة لتكوين خلايا جذعية مستحثة متعددة القدرات (iPS)، ثم قاموا بإقناع تلك الخلايا المحفزة لتصبح حيوانات منوية وفئران، وحتى أنهم استخدموا تلك الحيوانات المنوية والبويضات لتصنيع الأجنة وزرعوا الأجنة في أرحام إناث الفئران ، مما أدى إلى ولادة صغار الفئران على ما يبدو.

ويقول Mitinori Saitou من جامعة كيوتو ، مخاطبًا المجموعة عبر Zoom: "نحن في طريق ترجمة هذه التقنيات إلى البشر، ففي الواقع، إنه بعيد جدًا عن هذا الطريق، ولقد حوّل خلايا الدم البشرية إلى خلايا جذعية، واستخدم تلك الخلايا الجذعية لإنتاج بويضات بشرية بدائية جدًا، وقد خلق آخرون حيوانات منوية بشرية بدائية بهذه الطريقة، ولكن لم يتم تطوير الحيوانات المنوية أو البويضات بشكل كافٍ لتكوين الأجنة أو الأطفال، ولذلك يعمل العلماء في جميع أنحاء العالم بشكل مكثف على ذلك".

مسألة وقت .. تغيير الحياة

ويبدوا أن هناك تفاؤل كبير نتيجة تلك الأبحاث، حيث يقول الدكتور هيو تايلور ، أخصائي الصحة الإنجابية في كلية الطب بجامعة ييل: "لقد تأثرت حقًا بكل البيانات التي رأيناها هنا ومدى سرعة تطور هذا المجال، وهذا يجعلني واثقًا من أنها ليست مسألة ما إذا كان هذا سيكون متاحًا للممارسة السريرية ولكن مجرد مسألة وقت."

بعد ذلك ، يستكشف المشاركون في ورشة العمل ، الذين اجتمعوا في نهاية أبريل، تداعيات IVG إذا كانت التكنولوجيا ستصبح حقيقة واقعة للبشر، وتقول أندريا برافرمان، التي تدرس العقم في جامعة توماس جيفرسون في فيلادلفيا: "قد يغير هذا حياة الأفراد لبناء تلك الأسرة التي يحلمون بها من خلال IVG" .

فمن شأن IVG تمكين النساء والرجال المصابين بالعقم من إنجاب الأطفال بحمضهم النووي بدلاً من جينات الحيوانات المنوية والبويضات أو المتبرعين، والشيء نفسه ينطبق على النساء في أي عمر ، مما يجعل الساعة البيولوجية غير ذات صلة، ولكن هذا، كما يقول برافرمان ، يثير العديد من الأسئلة، وتكمل: "نعم، إنه لأمر رائع أن تكون قادرًا على عدم القلق بصفتك امرأة من أن 40 هو الجرف الذي نسقط منه، ولكن من ناحية أخرى: ما هي الآثار المترتبة على العائلات؟ بالنسبة للأطفال الذين لديهم آباء أكبر سنًا؟ أفكر دائمًا في انتقال الطالب الجديد إلى المنزل في الثمانينيات من العمر."

احتمالات استفزازية

وتذكر الصحيفة الامريكية، أن هناك احتمال نظري آخر، وهو "IVG المنفرد" - الأشخاص غير المتزوجين الذين لديهم "أطفال وحيدون" - أطفال لديهم جينات شخص واحد فقط، كما تقول الدكتورة باولا أماتو، أستاذة التوليد وأمراض النساء في جامعة أوريغون للصحة والعلوم في بورتلاند، فنظريًا أنت يمكن أن يتكاثر مع نفسك، والطفل الناتج سيكون مرتبطًا بك بنسبة 100 في المائة، وهنا يقول أماتو: "الآن يمكنك فعل ذلك إذا أردت".

وفي الوقت نفسه، يمكن الحصول على الحمض النووي الخاص بـ IVG من أي مكان يمكن العثور فيه على خلية واحدة، كما يقول هنري غريلي، أخصائي أخلاقيات علم الأحياء في جامعة ستانفورد، وهذا يثير قائمة طويلة من الاحتمالات الاستفزازية الأخرى، كما يقول، بما في ذلك الأمهات البالغات من العمر 90 عامًا، والأمهات ذوو الجينات البالغة من العمر 9 سنوات، والأجنة البالغة من العمر 9 أشهر التي أصبحت آباءً وراثيين، والأشخاص الذين ماتوا منذ ثلاثة أعوام، أو من سنوات وتم إنقاذ خلاياهم وأصبحوا آباء .

الحمض النووي للمشاهير

ووفقا لنتائج تلك الأبحاث، فإنه يمكن للناس أن يسرقوا الحمض النووي للمشاهير، على سبيل المثال، وذلك من خلال قص شعرهم لإنجاب الأطفال، ويقول غريلي: "أحد القوانين التي نحتاجها بالتأكيد هو التأكد من أن الناس لا يمكن أن يصبحوا آباءً وراثيين دون علمهم أو موافقتهم"، وبالفعل طوال الاجتماع يوم الأربعاء، حذر الباحثون وأخصائيي الأخلاقيات الحيوية من أن القدرة على إنشاء إمداد غير محدود من أجنة IVG - جنبًا إلى جنب مع تقنيات تحرير الجينات الجديدة - يمكن أن تشحن بقوة القدرة على القضاء على الجينات غير المرغوب فيها.

وكذلك يمكن أن يساعد ذلك في القضاء على الأمراض الوراثية الرهيبة، ولكن أيضًا يجعل الأطفال المصممين، أقرب إلى الواقع، وتقول أمريتا باندي، أستاذة علم الاجتماع بجامعة كيب تاون في جنوب إفريقيا: "الرغبة في تعديل جيل المستقبل وراثيًا في البحث عن جنس مثالي مفترض ، وطفل مثالي ، وجيل مستقبل مثالي ليس خيالًا علميًا، وعند استخدام IVG مع أدوات تحرير الجينات مثل CRISPR ، يجب أن تجعلنا جميعًا قلقين".