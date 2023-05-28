ساسي: شيكابالا يتعرض للعنصرية.. ولا علاقة للأهلي برحيل كارتيرون قبل نهائي القرن

أكد التونسي، فرجاني ساسي، لاعب الدحيل القطري الحالي، والزمالك السابق، أن علاقته جيدة للغاية مع زميله السابق محمود شيكابالا لاعب الزمالك.

وقال التونسي فرجاني ساسي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،"علاقتي مع شيكابالا كانت مميزة، هو بالنسبة لنادي الزمالك أسطورة، وأعرفه قبل الانضمام للنادي".

وتابع: "شيكابالا لاعب مهاري، ولكن لديه حماس زائد عندما يسجل تظهر بعض ردود الفعل التي تحمل استفزازات للمنافس لكن لا أعلم أيهما رد فعل للآخر ومن بدأ ضد الآخر أولا".

وأكد: "رأيت بعض التصرفات العنصرية ضد شيكابالا ولا أقبل بهذا الأمر له أو لغيره، ولا علاقة للأهلي برحيل باتريس كارتيرون قبل نهائي القرن".

وواصل :" حزين لخسارة نهائي القرن، عندما رأيت أشرف بن شرقي يذهب مع أفشة والكرة ساقطة تركته، هو أفضل مني دفاعيًا ولو توقعت لكنت ذهبت إلى الكرة قبل أفشة، وبن شرقي لم يتدخل وسددها أفشة، وكان هناك توفيق كبير في هذا الهدف، كانت الأمور متعادلة بعد فرصة لزيزو وأخرى للشحات، ولو كان هناك جمهور لكان اللقاء أفضل كثيرًا".

وأتم: "الهدف كان خطأ من محمود علاء ولكنه خطأ مشترك مع أكثر من لاعب، محمود لاعب ممتاز ولا يبخل بأي جهد ويحترم النادي، تعرض لضغوطات كبيرة ولا يستحق كل ما يحدث معه".