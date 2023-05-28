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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تحولات النص من التراث إلى ما بعد الحداثة.. ندوة في بيت الشعر بالأقصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أقام بيت الشعر بالأقصر ندوة استضاف فيها الدكتور محمود سليم مدرس الأدب والنقد بقسم اللغة العربية جامعة جنوب الوادي، لعرض ومناقشة كتابه "تحولات النص الشعري من التراث إلى ما بعد الحداثة- تنظيرًا وتطبيقًا" الصادر عن دائرة الثقافة بالشارقة والفائزة بجائزة النقد في جائزة الشارقة للإبداع العربي الإصدار الأول، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.

 

بدأت الندوة بعرض السيرة الإبداعية لضيف اللقاء الدكتور محمود سليم علي مدرس الأدب والنقد بقسم اللغة العربية جامعة جنوب الوادي، محاضر مركزي بوزارة الثقافة المصرية، وعضو مجلس إدارة بنادي أدب قنا المركزي.


من مؤلفاته: تحولات النص الشعري من التراث إلى ما بعد الحداثة، سيكولوجية النص بين ابن حمديس وابن خفاجة.
مصادر اللغة والأدب، غصن أندلسي من الأدب العربي، المدركات الحسية في شعر السمسيري الألبيري.

بدأت الدكتور محمود سليم حديثه منطلقًا من تعريق قدامة بن جعفر للشعر متتبعًا تاريخية النص الشعري العربي وتحولاته شكلًا ومضمونًا، بداية من العصر الجاهلي والمعلقات مرورًا بعصر صدر الإسلام والأغراض التي تناولها الشعراء في هذا العصر والأغراض التي لم تعد موجودة بعد ظهور الإسلام لتنافيها مع التعاليم الإسلامية، وتأثر الشعر بالخطاب القرآني وظهور أشكال جديدة في المدح والرثاء، منتقلًا الحديث بعد ذلك عن شعراء العصر الأموي وصولًا إلى العصر العباسي الذي انفتحت فيه الثقافة العربية على ثقافة الفرس والروم فظهرت أشكال وأغراض جديدة لم يألفها الشعر العربي، مرورًا بالعصر الأندلسي والشعر الذي تغنى بالطبيعة ومعطياتها، وظهور الموشحات الأندلسية وصولًا إلى العصر الحديث الثورة التي حدثت على مستوى الشكل والمضمون وظهور قصيدة النثر والقصيدة الرقمية.

بيت الشعر بالأقصر الدكتور محمود سليم تحولات النص الشعري من التراث إلى ما بعد الحداثة جائزة الشارقة للإبداع العربي الشاعر حسين القباحي

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