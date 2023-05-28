خبير لوائح: مفيش حد يقدر يحاسب أو يراقب اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

شارك الإعلامي مجدي عبد الغني تصريحات طلال عبد اللطيف خبير اللوائح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب مجدي عبد الغني:"طلال عبد اللطيف خبير اللوائح ''مفيش حد يقدر يحاسب أو يراقب اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة!''.

ويذكر أنه قد تغزل مجدى عبد الغني فى المدير الفني الإسباني أوجستي بوش وذلك بعد تتويج فريق رجال كرة السلة بالنادي الأهلي بلقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري "bal" بعد الفوز على نظيره دوان السنغالى بنتيجة 80 / 65 فى نهائي بطولة bal والتي أقيمت في مدينة كيجالي برواندا.

ونشر مجدي عبد الغني صورة لأوجستي

عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "كينج اللعبة 🦅🤩".

وصعد الأهلى للنهائي بعد التغلب على ستاد مالى بنتيجة 78/73 بينما صعد دوان السنغالى بالفوز على بتودى لواندا الأنجولي.