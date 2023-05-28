بالكاجول.. آمال ماهر تخطف الأنظار عبر إنستجرام

شاركت الفنانة آمال ماهر عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت آمال في الصور بإطلالة كاجول متميزة، مرتدية نضارة شمسية سوداء.

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر الغنائية أغنية "اللي قادرة" وهي الأغنية الدعائية لمسلسل "ليه لأ" بطولة أمينة خليل، هالة صدقى، محمد الشرنوبي، هانى عادل، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً وهى من كلمات نادر عبدالله و الحان وتوزيع خالد عز.

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ويعد ألبوم "أصل الإحساس" هو آخر أعمال الفنانة آمال ماهر وضم 16 أغنية وهى "أصل الإحساس"، "وفيها إيه"، "مش هنساه"، "ما خلاص"، "لو رسمته"، "حكاية تعيش"، "حبيبي هانت"، "غاب"، "الطير الوحيد"، "عايشين"، "قلبك كبير – مالها"، "أجمل حب"، "قالوا بالكتير"، "ياما عز عليا"، "اديني فرصة"، “بداية بدايتك”.