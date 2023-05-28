سوسن بدر بتقنية بالذكاء الاصطناعي.. شاهد

شاركت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت الفنانة سوسن بدر في الصورة بتقنية الذكاء الاصطناعي والذي حولها الي شخصية كرتونية.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها، كما لاقت انتشاراً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت الفنانة سوسن بدر إنها قامت بأدوار فنية من أجل الأموال فقط ولم يكن بها مجاملات فنية مثلما يفعل بعض الفنانين، مشيرة إلى أنها لم تشعر في أي دور قامت به بأنه سهل أو لا يحتاج تعب.

وأضافت سوسن بدر، خلال تصريحات تليفزيونية علي قناة "تن" الفضائية، أن هناك أدوار لم تكن تعجبها ولكنها قامت بها من أجل الحصول علي الأموال والعمل في نفس الوقت، موضحة أنها قامت بجميع أدوارها بإتقان تام ولم تقصر في أي عمل فني.

وتابعت سوسن بدر، أن أي عمل فني قبلت به لم تستسهله وقامت بمراجعته جيداً حتي تتقن الشخصية التي تكون بداخل الدور حتي يظهر للمشاهدين بالشكل الجيد الذي تريده.