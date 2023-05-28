مجدي عبد الغني يوجه رسالة لـ أحمد حجازي وطارق حامد

بعد تتويج اتحاد جدة بالدوري السعودي

هنأ مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، احمد حجازي وطارق حامد بفوز اتحاد جدة بالدوري السعودي.

وكتب عبر تويتر: “‏ألف مبروك لأحمد حجازى وطارق حامد الفوز بالدوري السعودي مع اتحاد جدة والتأهل إلي كأس العالم للأندية”.

وتوج فريق اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي، عقب فوزه ضد الفيحاء بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري السعودي.

وبهذه النتيجة، يحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.