نائب رئيس اتحاد جدة يثير الجدل حول ضم بنزيما

أثار أحمد كعكي، نائب رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، الجدل حول إمكانية التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال نائب رئيس اتحاد جدة في تصريح لبرنامج “صدى الملاعب” المذاع عبر قناة "MBC"، ردا على أنباء التعاقد مع كريم بنزيما:" نقول إن شاء الله".

وينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، وبالتالي يحق له الانضمام مجانا لأي نادٍ في الصيف القادم دون الرجوع لإدارة الملكي.

الاتحاد بطلا للدوري السعودي

وتوج فريق اتحاد جدة بطلا للدوري السعودي بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية نظيفة، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 29 من عمر المسابقة.

ويتصدر الاتحاد ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 69 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، قبل جولة من نهاية المسابقة.