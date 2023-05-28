بعد التتويج بالدوري الفرنسي.. جالتييه يعلق على مستقبله مع باريس سان جيرمان

علق كريستوف جالتييه، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، على مصيره مع العملاق الباريسي، بعد التتويج بلقب الدوري الفرنسي.

وتوج باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي، أمس السبت، بعد التعادل مع ستراسبورج بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة 37.

وقال جالتييه في تصريحات صحفية عقب التتويج بلقب الدوري الفرنسي:" أعتقد أنني أستحق موسما ثانيا في باريس سان جيرمان، لقد بذلت كل ما لدي من جهد من أجل الفريق".

وأضاف:" تمكنت من الحفاظ على المسار في اللحظات الصعبة، أشعر شخصيا أنني أستحق الاستمرار".

وكانت تقارير صحفية، أكدت استقرار إدارة باريس سان جيرمان على إقالة جالتييه من تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري، بسبب الوداع المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويرتبط جالتييه بعقد مع باريس سان جيرمان حتى 30 يونيو 2024.