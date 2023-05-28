مش قادر وشايل فوق طاقتي.. إصابة بلوجر شهير باضطراب الكلام.. تفاصيل

أثار فيديو حصد 700 ألف مشاهدة للبلوجرالشهير ومقدم المحتوى بهاء نديم تفاعلا واسعا عبرمواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن إصابته باضطرابات الكلام أو بـالتأتأة.

وشارك نديم متابعيه عبر رسالة على صفحته على فيسبوك من خلال مقطع فيديو قام بمشاركته على الفيسبوك، وقام بالتحدث فيه عن حالته الصحية مؤكدا أنه لا يعاني طبيا من أي أمراض، سوى إصابته بـالتأتأة في بعض الأحيان.

البلوجر بهاء نديم

وأشار عبر مقطع فيديو له قائلا :بلاش تخلي الضغط النفسي يحطك في حاجات مش كويسة وأستطرد قائلا : 90 % من الناس اللي بيجلها أمراض وحشة، بسبب الضغط النفسي».

وعن ردود أفعال رواد السوشيال ميديا فقد شهدت الكثير من الجدل فقد جاء بعضها بدعوات بالشفاء العاجل فيما أشار البعض إلى أنه يدعي المرض.