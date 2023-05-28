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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تصريحات كيليتشدار.. شاهد| طائرة تجوب بلافتة داعمة لـ اردوغان "تفاصيل"

صدى البلد


أفادت وسائل اعلام تركية، بأن مجموعة شباب أتراك قاموا بخطوة مميزة لدعم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية.

وقام 6 شباب باستئجار طائرة وعلقوا لافتة مكتوب عليها: "الرئيس رجب طيب أردوغان".

وجابت الطائرة أجواء هولندا، في خطوة مميزة لدعم رئيسهم في انتخابات الجولة الثانية.

وصرح أحد مستأجري الطائرة "ميكائيل أونال" بأنهم تجولوا في الأجواء لمدة 4 ساعات.

وفي وقت سابق من اليوم، أحدث المرشح المنافس لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، موجة واسعة من الجدل، بعد أن اعتبر التصويت لمنافسه رجب طيب أردوغان ذنبا وطلب عدم التصويت له في جولة الإعادة.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “FOX” التركية، إن التصويت لأردوغان "ذنبا".

وأضاف: "إلى الناخبين الذين يصوتون لأردوغان، لا تفعلوا ذلك لا ترتكبوا هذا الذنب، المسلم المخلص لا يرتكب مثل هذا الذنب العظيم، وعليه أن لا يرتكبه".

وتابع: "يجب أن يتحلى الجميع بالأخلاق والفضيلة، وإذا كان المواطن حريصا على بلاده فيجب أن يعيد  تفضيلاته ويدلي بصوته (لي)".

واستطرد: "من لا يرغب بمنحي صوته، فعليه ألا يذهب إلى صناديق الاقتراع ويكون شريكا في هذا الذنب".

أثارت تصريحات كليتشدار أوغلو غضب الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية بسبب وصفه لهم بأنهم لا يتحلون بالأخلاق.

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد ، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

 

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