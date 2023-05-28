عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الناشرين العرب: بن زايد يدعم المشاركين في معرض أبوظبي بـ10 ملايين درهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعرب اتحاد الناشرين العرب، رئيسًا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد وجَّهَ بدعم المكتبات المدرسية بالكتب والمراجع بقيمة 10 ملايين درهم من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الدورة (32) من أجل تشجيع وترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب وإثراء المصادر التعليمية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى توجيه السخيّ هذا في دعم المكتبات المدرسية فقد تم إعفاء الناشرين من رسوم إيجار الأجنحة للدورة الثالثة على التوالي ليؤكد إيمانه بأهمية دور الكتاب وصناع النشر في خلق أجيال واعية متسلحة بالعلم والثقافة تسهم في بناء وطنها، ورقيها، وتقدمها.

كما أن توجيهات صاحب السمو قد خففت الأعباء الضخمة التي يتحملها الناشرون العرب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها من آثار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، الأمر الذي أسعد كل الناشرين المشاركين في المعرض.

وإذ يكرر اتحاد الناشرين العرب التعبير عن خالص شكره وامتنانه وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن توجيهات سموه بالدعم والرعاية للمعرض ليؤكد أن هذا ليس بغريب عن سموه الداعم والراعي للثقافة العربية والإسلامية لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادته في مصاف الدول المتقدمة وينعم شعبها بالأمن والأمان والحياة الكريمة.

اتحاد الناشرين العرب محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات 10 ملايين درهم ثقافة القراءة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

وزير الداخلية التركي: القوات على أهبة الاستعداد للمواجهة وتأمين الانتخابات

ترشيحاتنا

مجدي يعقوب يقبّل يد إليسا في إحدى حفلاتها .. شاهد

رمال وأتربة.. الصحة توجه نصائح لمرضى الربو والجيوب الأنفية

الحوار الوطني.. ننشر نص مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب

نقلة جديدة.. إقلاع أول طائرة ركاب صينية الصنع

تركيا ترشح خالد العناني مديرًا عامًا لـ اليونسكو

مع التقلبات الجوية.. 8 نصائح مهمة لـ مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدمه عند إفراغ حقيبته ..سائح يسير الجدل برسالة على صفحة فندق كوبي

دايخة ومصدعة.. احترسي هذه الأعراض تكشف الإصابة بأضرار العاصفة الترابية

ابن ماجد الكدواني يحتفل بزفافه للمرة الثانية في الجونة .. صور

تبدأ بحموضة.. جمال شعبان يكشف سر وفاة السيدات أكثر من الرجال

فيديو

هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

صرخات وزحام.. هيفاء وهبي محاطة بالمعجبين في حفلها بمصر

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ