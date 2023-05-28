الناشرين العرب: بن زايد يدعم المشاركين في معرض أبوظبي بـ10 ملايين درهم

يعرب اتحاد الناشرين العرب، رئيسًا وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، عن خالص شكرهم وتقديرهم للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

فقد وجَّهَ بدعم المكتبات المدرسية بالكتب والمراجع بقيمة 10 ملايين درهم من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب الدورة (32) من أجل تشجيع وترسيخ ثقافة القراءة بين الطلاب وإثراء المصادر التعليمية في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبالإضافة إلى توجيه السخيّ هذا في دعم المكتبات المدرسية فقد تم إعفاء الناشرين من رسوم إيجار الأجنحة للدورة الثالثة على التوالي ليؤكد إيمانه بأهمية دور الكتاب وصناع النشر في خلق أجيال واعية متسلحة بالعلم والثقافة تسهم في بناء وطنها، ورقيها، وتقدمها.

كما أن توجيهات صاحب السمو قد خففت الأعباء الضخمة التي يتحملها الناشرون العرب في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها من آثار جائحة كورونا والحرب الأوكرانية الروسية، الأمر الذي أسعد كل الناشرين المشاركين في المعرض.

وإذ يكرر اتحاد الناشرين العرب التعبير عن خالص شكره وامتنانه وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عن توجيهات سموه بالدعم والرعاية للمعرض ليؤكد أن هذا ليس بغريب عن سموه الداعم والراعي للثقافة العربية والإسلامية لتظل دولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادته في مصاف الدول المتقدمة وينعم شعبها بالأمن والأمان والحياة الكريمة.