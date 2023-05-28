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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الأعلى للثقافة يعلن نتيجة مسابقة "الغناء والعزف على آلة الربابة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلن المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى  عن نتيجة مسابقة "الغناء والعزف على آلة الربابة"، والتي نظمها المجلس من خلال لجنة التراث الثقافي غير المادي؛ وبالتعاون مع لجنة الموسيقى والأوبرا والبالية خلال شهر أغسطس ٢٠٢٢.

وجاءت المسابقة ضمن عدد كبير من المسابقات المتخصصة التي أعلنها المجلس في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فيما يخص دعم ورعاية الموهوبين والحفاظ على التراث الثقافي غير المادي.

وجاءت نتيجة المسابقة على النحو التالي:

أولاً: فرع الغناء بمصاحبة آلة الربابة لمجموعة لا تزيد عن 5 أفراد (من 2- 3مغنيين ) (آلة الربابة – آلة إيقاع) لعملين غنائيين:

1- الجائزة الأولى وقدرها 8000ج وحصل عليها مجموعة الريس أحمد شاكر إسماعيل حافظ

2- الجائزة الثانية وقدرها 6000ج وحصل عليها مجموعة الريس عزت قرشي مطاوع أحمد

3- الجائزة الثالثة وقدرها 4000ج ؛ وحصل عليها مجموعة الريس هاني محمد أحمد مصطفى


ثانيا : فرع العزف المنفرد على آلة الربابة للكبار من (18سنة ) لمقطوعتين

1- الجائزة الأولى: وقدرها 7000ج ؛ وحصل عليها: محمود شاكر إسماعيل حافظ.

2- الجائزة الثانية: وقدرها 5000ج ؛ وحصل عليها: الزيناتي عز الدين نصر الدين.

3- الجائزة الثالثة: وقدرها 3000 ج؛ وحصلت عليها: صفاء عبد الله إسماعيل حسن.

ثالثًا: فرع العزف المنفرد على آلة الربابة للبراعم (8- 17 سنة )
- الجائزة الأولى: تم حجبها.

- الجائزة الثانية: وقدرها 3000ج؛ وحصل عليها :محمد سيد خلف الله داخلى علي.

-الجائزة الثالثة: تم حجبها.

المجلس الأعلى للثقافة الدكتور هشام عزمي مسابقة الغناء والعزف على آلة الربابة لجنة التراث الثقافى لجنة الموسيقى والأوبرا

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