السفير صلاح حليمة: لا بد من دعم كافة الجهود لمساعدة السودان للخروج من الأزمة

أكد السفيرصلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الافريقية، أن الرئيس تحدث عن محورين هامين، وهما، معالجة الأزمة السودانية، والأوضاع الإنسانية في السودان، مشيرا إلى أن الرئيس دعا إلى وقف إطلاق النار في السودان بشكل دائم.

وقال صلاح حليمة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن الرئيس السيسي أكد أن مصر استقبلت عددا كبيرا من المواطنين السودانيين وجنسيات أخرى بعدد يتجاوز 150 ألف شخص.

وتابع نائب رئيس المجلس المصري للشئون الافريقية، أن الرئيس أكد ضرورة المحافظة على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شئونه، خاصة أن الحل يأتي من الداخل السوداني.

الأزمة الحالية.

وأشار صلاح حليمة إلى أنه لا بد من دعم كافة الجهود التي تعتمد على مساعدة السودان للخروج من الأزمة الحالية.