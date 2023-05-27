صلاح حليمة يعلق على كلمة الرئيس السيسي بقمة مجلس السلم والأمن الإفريقي

علق صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، على كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس اليوم، قائلا: إن الكلمة لها أهمية بالغة، لأن الهدف من الاجتماع يتعلق باعتماد خطة لخفض التصعيد في السودان بالتنسيق مع دول الجوار وعلى رأسها مصر.

وأضاف صلاح حليمة خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن الهدف من القمة هو بحث إمكانية التوصل لخطة شاملة لوقف التصعيد، ليس فقط لاعتبارات إنسانية ولكن من أجل حلحلة الأوضاع في السودان ومنع السودان من الوصول لحافة الانهيار.

ولفت إلى أن القمة تستهدف وضع خطة ورؤية لكيفية التوصل لحل للأوضاع في السودان فيما يتعلق بالنواحي السياسية والاقتصادية والأمنية أو فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية.

وأشاد نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، بـ رؤية الرئيس السيسي، الخاصة بأن يكون هناك شمولية في مشاركة جميع قطاعات المجتمع السوداني.

