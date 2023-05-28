منافس أردوغان كيليتشدار أوغلو يدلى بصوته في الانتخابات

أدلى المرشح المنافس لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو ، اليوم الأحد بصوته في الإنتخابات الرئاسية التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أحدث المرشح المنافس لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، موجة واسعة من الجدل، بعد أن اعتبر التصويت لمنافسه رجب طيب أردوغان ذنبا وطلب عدم التصويت له في جولة الإعادة.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “FOX” التركية، إن التصويت لأردوغان "ذنبا".

وأضاف: "إلى الناخبين الذين يصوتون لأردوغان، لا تفعلوا ذلك لا ترتكبوا هذا الذنب، المسلم المخلص لا يرتكب مثل هذا الذنب العظيم، وعليه أن لا يرتكبه".

وتابع: "يجب أن يتحلى الجميع بالأخلاق والفضيلة، وإذا كان المواطن حريصا على بلاده فيجب أن يعيد تفضيلاته ويدلي بصوته (لي)".