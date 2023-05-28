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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا ترشح خالد العناني مديرًا عامًا لـ اليونسكو

خالد عناني
خالد عناني

قررت تركيا التصويت لمرشح مصر الدكتور خالد العناني كمدير عام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".

وقال القائم بأعمال السفارة التركية لدى مصر، السفير صالح موطلو شن، على حسابه بموقع "تويتر"، إن تركيا قررت التصويت لمرشح مصر الدكتور خالد العناني كمدير عام لمنظمة اليونسكو.

وكانت مصر اعتمدت ترشيح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمنصب مدير عام اليونسكو من 2025 حتى 2029.

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك فرصًا كبيرة لفوز مصر بهذا المنصب، مشيرًا إلى أن هذا الاختيار جاء استنادًا إلى إنجازات عناني التي قدمها محليًا ودوليًا، كما أن له خبرة كبيرة في الآثار والسياحة.

ولفت إلى أن ما يعكس ترشيح عناني هو إسهامات مصر في تطوير وإنقاذ الحضارة، ومنها إنقاذ النوبة واتفاقية حماية التراث الثقافة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد العناني أن الكلمات تعجز عن التعبير عن مدى فخره لاختياره ‏مرشحًا لمنصب مدير عام "اليونسكو"، وعن امتنان لمصر التي منحته ثقتها للترشح لهذا المنصب المرموق.

تركيا خالد العنانى اليونسكو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الآثار والسياحة

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