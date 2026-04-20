شبانة: أدعو حسام المندوه للتعلم من حسين لبيب

أشاد الإعلامي محمد شبانة بـ حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، في إدارة النادي خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى تحمله الضغوط دون سعي للظهور الإعلامي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة “CBC”: “أوجه الشكر لحسين لبيب، لأنه يحافظ على استقرار النادي ويتحمل الضغوط دون حديث إعلامي مستمر. لم أره في مباراة شباب بلوزداد، ولا أعلم إن كان متواجدًا في الملعب أم لا، رغم حضور قامات كبيرة مثل حسن شحاتة وحازم إمام”.

وأضاف: “لبيب لم يسعى للظهور أو أخذ ‘لقطة’ إعلامية، رغم أن الفريق وصل إلى نهائي الكونفدرالية ويتصدر الدوري المصري، وهذه هي الشخصية الحقيقية التي يجب أن يتحلى بها رئيس نادٍ بحجم الزمالك. ومن حقه، بعد النتائج الرائعة لفريق الكرة، أن نقول له( برافو)”.

وعن تصريحات حسام المندوه، قال شبانة:" حسام المندوه أصبح ‘تريند’ على السوشيال ميديا بعد حديثه عن إسناد مباراة الزمالك وبيراميدز للحكم أمين عمر، وهذه واقعة لم نشاهدها من قبل في الأهلي أو الزمالك”.

وأتم: “الأمر لا يخرج عن احتمالين: إما أنه لا يرغب في تعيين الحكم ويحاول إحراجه أمام اتحاد الكرة، وهو الاحتمال الأقرب، أو أنه يعلم بالفعل بتكليفه وأعلن ذلك، وهنا تكون مشكلة كبيرة”.