أيمن الغباشي: فخور بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا.. وأرحب بالعودة للدوري المصري

تحدث أيمن الغباشي لاعب نادي لينكولن ريد أمبس بدوري جبل طارق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي جمال الغندور، عن تجربته الاحترافية في جبل طارق ومستقبله الكروي.

وأكد الغباشي في مداخلة هاتفية لبرنامج ستاد المحور، أنه يشعر بالفخر لكونه أول لاعب مصري يحقق لقب الدوري في جبل طارق مع فريقه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل إنجازًا مهمًا في مسيرته الاحترافية.

وأضاف أنه يعيش حالة من الراحة والاستقرار داخل الفريق، وهو ما ساعده على تقديم مستويات جيدة.

وأوضح اللاعب أنه لا يمانع العودة إلى مصر، بل يرحب بالفكرة، خاصة أن الدوري المصري الممتاز أقوى من دوري جبل طارق من حيث المنافسة والإمكانات.

وفي ختام تصريحاته، كشف الغباشي أنه لم يتلقَ أي اتصالات حتى الآن للانضمام إلى منتخب مصر لكرة القدم، مؤكدًا أنه يواصل العمل والاجتهاد على أمل تحقيق هذا الهدف في المستقبل.