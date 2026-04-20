قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إنطلاق فعاليات إفتتاح المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي بحضور "عبد اللطيف"

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إنطلاق فعاليات افتتاح “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 اليوم الإثنين 20 ابريل 2026

وتنطلق اليوم فعاليات افتتاح “ المعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني” EDU TECH EGYPT 5th Edition 2026 ، تحت رعاية وبحضور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتستمر على مدار يومي 20 – 21 أبريل 2026

 وعلى جانب آخر ، كان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لقاءً موسعًا مع 1500 خبير تربوي من منسقي وحدة دعم وقياس جودة التعليم على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية، والجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس، وضمان جودة العملية التعليمية.

وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير أهمية الدور المحوري لمنسقي الجودة في دعم تطوير العملية التعليمية داخل المدارس، مستشهدا بخبراتهم الطويلة بالعملية التعليمية،  ومشيرًا إلى أن تحقيق جودة التعليم لا يقتصر على تطوير المناهج فقط، بل يتطلب منظومة متكاملة تشمل المتابعة المستمرة، والتقييم الفعّال، وتحسين بيئة التعلم.

وأشاد الوزير بالجهود المبذولة من جميع القائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا نجاح الوزارة في مواجهة مشكلة الكثافة الطلابية، وعودة الطلاب إلى المدارس، وارتفاع نسب الحضور، وسد عجز المعلمين.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن كافة الخطوات التي تم تنفيذها استهدفت عودة الدور الحقيقي للمدرسة، قائلا: "نعمل بكل ما في وسعنا من أجل تقديم منظومة تعليمية تليق بأبناء مصر".

وأشار الوزير إلى أن جميع القرارات التى اتخذتها الوزارة جاءت وفقا لدراستها من جميع أطراف العملية التعليمية ومن واقع الميدان، مؤكدا أن كافة أطراف المنظومة يعملون سويا فى بناء القرارات وتبادل الرؤى للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وتابع أيضا أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة متكاملة للقضاء على نظام الفترتين (الفترة المسائية) في مدارس المرحلة الابتدائية بحلول عام ٢٠٢٧، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.

كما استعرض الوزير، خلال اللقاء، نتائج جهود إعادة الهيكلة الشاملة التي تم تنفيذها على مدار الفترة الماضية، موضحًا أن نسبة حضور الطلاب بلغت نسبة 87%، وهو ما يعكس تحسن مستوى الانضباط داخل المدارس، فضلا عن سد العجز في معلمي المواد الأساسية على مستوى مدارس الجمهورية بما انعكس على استقرار العملية التعليمية.

وأكد الوزير كذلك استمرار الوزارة في تنفيذ خطط التطوير الشامل للمنظومة التعليمية، ومواصلة المتابعة الميدانية بما ينعكس على تحسين جودة مخرجات التعليم ونتائجه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

