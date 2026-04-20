أصل الحكاية

وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة

وفاة ضياء العوضي في دبي .. عاد اسم الدكتور ضياء العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة، إلى صدارة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان وفاته داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في واقعة أحاط بها الغموض وأعادت إلى الواجهة مسيرة مثيرة للجدل امتدت لسنوات، منذ ظهوره وحتى لحظاته الأخيرة.

تفاصيل وفاة ضياء العوضي في الإمارات

أكدت مصادر دبلوماسية وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي داخل مدينة دبي، مشيرة إلى أن الجهات المختصة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة، في ظل حالة من الترقب لمعرفة السبب الدقيق وراء رحيله المفاجئ.

وأوضحت المصادر أن القنصلية المصرية في دبي تلقت إخطارًا رسميًا يفيد بالعثور على جثمان العوضي داخل محل إقامته، وذلك بعد نحو 24 ساعة من وفاته، وهو ما استدعى إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

واقرأ أيضًا:

تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الوفاة

أشارت المصادر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات الإماراتية المختصة، بهدف تحديد السبب الحقيقي للوفاة، مؤكدة أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود شبهة جنائية، مع استمرار المتابعة من قبل البعثة الدبلوماسية المصرية، والتواصل مع أسرة الفقيد لمواكبة التطورات.

غموض حول توقيت وسبب الوفاة

في السياق ذاته، أثارت تصريحات محامي الراحل، مصطفى مجدي، حالة من الجدل، حيث أكد أن وفاة ضياء العوضي لا تزال محاطة بالغموض، مشيرًا إلى عدم وضوح توقيت الوفاة أو أسبابها حتى الآن، وهو ما يزيد من التساؤلات حول تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الطبيب الراحل.

وأضاف المحامي أن العوضي توفي داخل دولة الإمارات، خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك، موضحًا أن المعلومات المتاحة حتى اللحظة لا تتضمن تحديدًا دقيقًا لوقت الوفاة، داعيًا الجميع إلى الدعاء له، ومؤكدًا أنه كان يتمتع بسمعة طيبة ويقوم بأعمال خيرية.

مسيرة مثيرة للجدل منذ البداية

ارتبط اسم ضياء العوضي بحالة من الجدل منذ ظهوره، خاصة مع تقديمه لما أطلق عليه “نظام الطيبات الغذائي”، الذي نسب إليه قدرات علاجية واسعة، شملت أمراضًا مزمنة ومعقدة مثل السكري، وأمراض الكلى، والجهاز الهضمي، وأمراض القلب، إضافة إلى الأورام واضطرابات المناعة والخلل الهرموني.

وأثارت هذه الطروحات ردود فعل متباينة، حيث رأى فيها بعض المتابعين نهجًا مختلفًا للعلاج، بينما شكك متخصصون في مدى استنادها إلى أسس علمية موثقة، وهو ما أدى إلى تصاعد حدة الجدل حوله خلال الفترة الماضية.

انتقادات وشكاوى من ممارساته الطبية

تمكن العوضي من جذب شريحة من المتابعين الذين تبنوا أفكاره وروجوا لها، ما ساهم في اتساع نطاق الجدل، خاصة مع تداول شهادات تفيد بتعرض بعض الحالات لأزمات صحية حادة نتيجة اتباع هذه الأساليب، إلى جانب اتهامات بوفاة حالات أخرى، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التدخل.

وفي هذا الإطار، أعلنت نقابة الأطباء شطب اسمه من سجلاتها، كما تم إبلاغ وزارة الصحة، التي أغلقت عيادته، في خطوة جاءت على خلفية الجدل المتصاعد حول ممارساته.

ردود فعل متباينة بعد إعلان الوفاة

أثار خبر وفاة ضياء العوضي حالة واسعة من التفاعل، حيث انقسمت الآراء بين من عبّر عن حزنه لرحيله، ومن أعاد طرح التساؤلات حول مسيرته المهنية، في ظل استمرار الغموض بشأن تفاصيل وفاته.

كما ظهرت تساؤلات من بعض المقربين، من بينهم أفراد من أسرته، حول عدم تلقي إخطار رسمي في البداية، وهو ما زاد من حالة الجدل المحيطة بالقضية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

متابعة رسمية وتنسيق مع الجهات المختصة

أكدت المصادر استمرار التنسيق بين الجهات المصرية والإماراتية لمتابعة تطورات القضية، والعمل على كشف ملابسات الوفاة بشكل كامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية، لضمان الوصول إلى الحقيقة وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

وتبقى قضية وفاة ضياء العوضي محط اهتمام واسع، في ظل الغموض الذي يحيط بها، وترقب نتائج التحقيقات التي من المتوقع أن تحسم الجدل الدائر حول سبب الوفاة وتفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب

ما حكم ارتداء المرأة للنقاب؟.. الإفتاء توضح آراء العلماء فيه

ترشيحاتنا

عمر محمد رياض

شخص يعاني من الانفصام.. عمر محمد رياض يكشف تفاصيل دوره في فيلم “تروما” |خاص

انغام و هاني شاكر

أنغام تدعو لـ هاني شاكر: يا لطيف الطف بيه

أسعاد يونس

إسعاد يونس تواسي منة شلبي بعد وفاة والدها: ربنا يسعد روحه في الجنة

بالصور

لكزس سوبر كار.. زلزال تويوتا الجديد في عالم السيارات الخارقة لعام 2026

لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار
لكزس سوبر كار

أبرزهم ليلى علوي وحنان مطاوع .. نجوم الفن يتألقون على ريد كاربت الدورة العاشرة من مهرجان أسوان

ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع
ليلى علوي وسلاف فواخرجي وحنان مطاوع

ضياء العوضي وحقيقة نظام الطيبات .. هل يعالج أخطر الأمراض

ضياء العوضي
ضياء العوضي
ضياء العوضي

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

الذباب
الذباب
الذباب

فيديو

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

المزيد