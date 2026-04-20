وفاة ضياء العوضي في دبي بعد اختفاء غامض تثير الجدل.. القصة الكاملة

وفاة ضياء العوضي في دبي .. عاد اسم الدكتور ضياء العوضي، استشاري التخدير والعناية المركزة، إلى صدارة محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان وفاته داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، في واقعة أحاط بها الغموض وأعادت إلى الواجهة مسيرة مثيرة للجدل امتدت لسنوات، منذ ظهوره وحتى لحظاته الأخيرة.

تفاصيل وفاة ضياء العوضي في الإمارات

أكدت مصادر دبلوماسية وفاة الطبيب المصري ضياء العوضي داخل مدينة دبي، مشيرة إلى أن الجهات المختصة بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة، في ظل حالة من الترقب لمعرفة السبب الدقيق وراء رحيله المفاجئ.

وأوضحت المصادر أن القنصلية المصرية في دبي تلقت إخطارًا رسميًا يفيد بالعثور على جثمان العوضي داخل محل إقامته، وذلك بعد نحو 24 ساعة من وفاته، وهو ما استدعى إبلاغ النيابة العامة والطب الشرعي، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

واقرأ أيضًا:

تحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الوفاة

أشارت المصادر إلى أن التحقيقات لا تزال جارية بالتنسيق مع الجهات الإماراتية المختصة، بهدف تحديد السبب الحقيقي للوفاة، مؤكدة أنه لا توجد حتى الآن مؤشرات على وجود شبهة جنائية، مع استمرار المتابعة من قبل البعثة الدبلوماسية المصرية، والتواصل مع أسرة الفقيد لمواكبة التطورات.

غموض حول توقيت وسبب الوفاة

في السياق ذاته، أثارت تصريحات محامي الراحل، مصطفى مجدي، حالة من الجدل، حيث أكد أن وفاة ضياء العوضي لا تزال محاطة بالغموض، مشيرًا إلى عدم وضوح توقيت الوفاة أو أسبابها حتى الآن، وهو ما يزيد من التساؤلات حول تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة الطبيب الراحل.

وأضاف المحامي أن العوضي توفي داخل دولة الإمارات، خلال بث مباشر عبر صفحته على موقع فيسبوك، موضحًا أن المعلومات المتاحة حتى اللحظة لا تتضمن تحديدًا دقيقًا لوقت الوفاة، داعيًا الجميع إلى الدعاء له، ومؤكدًا أنه كان يتمتع بسمعة طيبة ويقوم بأعمال خيرية.

مسيرة مثيرة للجدل منذ البداية

ارتبط اسم ضياء العوضي بحالة من الجدل منذ ظهوره، خاصة مع تقديمه لما أطلق عليه “نظام الطيبات الغذائي”، الذي نسب إليه قدرات علاجية واسعة، شملت أمراضًا مزمنة ومعقدة مثل السكري، وأمراض الكلى، والجهاز الهضمي، وأمراض القلب، إضافة إلى الأورام واضطرابات المناعة والخلل الهرموني.

وأثارت هذه الطروحات ردود فعل متباينة، حيث رأى فيها بعض المتابعين نهجًا مختلفًا للعلاج، بينما شكك متخصصون في مدى استنادها إلى أسس علمية موثقة، وهو ما أدى إلى تصاعد حدة الجدل حوله خلال الفترة الماضية.

انتقادات وشكاوى من ممارساته الطبية

تمكن العوضي من جذب شريحة من المتابعين الذين تبنوا أفكاره وروجوا لها، ما ساهم في اتساع نطاق الجدل، خاصة مع تداول شهادات تفيد بتعرض بعض الحالات لأزمات صحية حادة نتيجة اتباع هذه الأساليب، إلى جانب اتهامات بوفاة حالات أخرى، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى التدخل.

وفي هذا الإطار، أعلنت نقابة الأطباء شطب اسمه من سجلاتها، كما تم إبلاغ وزارة الصحة، التي أغلقت عيادته، في خطوة جاءت على خلفية الجدل المتصاعد حول ممارساته.

ردود فعل متباينة بعد إعلان الوفاة

أثار خبر وفاة ضياء العوضي حالة واسعة من التفاعل، حيث انقسمت الآراء بين من عبّر عن حزنه لرحيله، ومن أعاد طرح التساؤلات حول مسيرته المهنية، في ظل استمرار الغموض بشأن تفاصيل وفاته.

كما ظهرت تساؤلات من بعض المقربين، من بينهم أفراد من أسرته، حول عدم تلقي إخطار رسمي في البداية، وهو ما زاد من حالة الجدل المحيطة بالقضية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

متابعة رسمية وتنسيق مع الجهات المختصة

أكدت المصادر استمرار التنسيق بين الجهات المصرية والإماراتية لمتابعة تطورات القضية، والعمل على كشف ملابسات الوفاة بشكل كامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق الأطر القانونية، لضمان الوصول إلى الحقيقة وتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.

وتبقى قضية وفاة ضياء العوضي محط اهتمام واسع، في ظل الغموض الذي يحيط بها، وترقب نتائج التحقيقات التي من المتوقع أن تحسم الجدل الدائر حول سبب الوفاة وتفاصيلها خلال الفترة المقبلة.