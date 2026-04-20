صور تكشف عن سيطرة القوات الأمريكية على سفينة شحن إيرانية

نشرت القيادة المركزية الأمريكية صوراً قالت إنها توثق عملية إنزال بحري معقدة انتهت بالسيطرة على سفينة شحن إيرانية في بحر العرب، في تصعيد لافت ضمن التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وفي التفاصيل، أعلن دونالد ترامب أن البحرية الأمريكية نفذت عملية ضد سفينة الشحن الإيرانية "توسكا" أثناء عبورها في خليج عُمان، مشيراً إلى أن قوات مشاة البحرية صعدت على متنها بعد اشتباك استمر لساعات.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته، أن السفينة التي يبلغ طولها نحو 900 قدم حاولت "اختراق الحصار البحري"، مؤكداً أن "النتيجة لم تكن جيدة بالنسبة لها"، على حد تعبيره.

من جانبها، أفادت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة يو إس إس سبروانس اعترضت السفينة أثناء توجهها شمال بحر العرب باتجاه ميناء بندر عباس الإيراني، لافتة إلى أن التحذيرات استمرت نحو ست ساعات قبل التصعيد.

وأضافت أن المدمرة أطلقت قذائف من مدفعها عيار خمس بوصات باتجاه غرفة المحرك بعد رفض الطاقم الاستجابة، ما مهد الطريق لعملية الإنزال التي نفذتها قوات المارينز، والتي انتهت بوضع السفينة تحت الحراسة الأمريكية.