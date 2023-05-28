أردوغان وزوجته يدليان بصوتهما في الانتخابات التركية |فيديو





أدلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصوته اليوم، الأحد، في الجولة الثانية من الانتخابات التركية.

وتوجه أردوغان وزوجته للإدلاء بصوتهما في مدرسة Saffet çebi بمنطقة أسكودار بإسطنبول.

يتنافس الرئيس أردوغان في الجولة الثانية مع مرشح تحالف الأمة ورئيس المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد ، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

وفي وقت سابق من اليوم، أحدث المرشح المنافس لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، موجة واسعة من الجدل، بعد أن اعتبر التصويت لمنافسه رجب طيب أردوغان ذنبا وطلب عدم التصويت له في جولة الإعادة.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “FOX” التركية، إن التصويت لأردوغان "ذنبا".

وأضاف: "إلى الناخبين الذين يصوتون لأردوغان، لا تفعلوا ذلك لا ترتكبوا هذا الذنب، المسلم المخلص لا يرتكب مثل هذا الذنب العظيم، وعليه أن لا يرتكبه".

وتابع: "يجب أن يتحلى الجميع بالأخلاق والفضيلة، وإذا كان المواطن حريصا على بلاده فيجب أن يعيد تفضيلاته ويدلي بصوته (لي)".

واستطرد: "من لا يرغب بمنحي صوته، فعليه ألا يذهب إلى صناديق الاقتراع ويكون شريكا في هذا الذنب".

أثارت تصريحات كليتشدار أوغلو غضب الناخبين الذين صوتوا لحزب العدالة والتنمية بسبب وصفه لهم بأنهم لا يتحلون بالأخلاق.

