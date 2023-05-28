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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الديوان الأردني يبحث مع أمين الوحدة الاقتصادية العربية التوسع في المجالات الاستثمارية

صدى البلد

بحث رئيس الديوان الملكي الأردني يوسف العيسوي، مع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمدي أحمد الني، التعاون والتوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ودعم الشركات العربية المشتركة والاتحادات العربية النوعية المتخصصة الموجودة مقراتها الدائمة في عمان من قبل المجلس والحكومة الأردنية.

وثمن أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية - في بيان صادر عن المجلس اليوم /الاحد/ - دعم الملك والحكومة الأردنية المتواصل للمجلس .

وقدم الني، خلال اللقاء الذي عقد بالديوان الملكي الهاشمي، التهاني للملك عبدالله الثاني بمناسبة عيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية كما قدم التهاني بمناسبة قرب زفاف ولي العهد.

وأكد رئيس الديوان الملكي، موقف الأردن بقيادة الملك الداعم لكافة المنظمات والمجالس العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الوطن العربي.

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