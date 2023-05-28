أختي في الرضاعة واستخسرتها.. اعترافات مثيرة لقاتل عروس إمبابة

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية خاصة حيث أدلى المتهم بقتل عروس إمبابة باعترافات تفصيلية لجريمته التي نجحت مباحث الجيزة في الكشف عنها بعد تضليله رجال الأمن ومحاولته اتهام المجني عليها بتعدد العلاقات لإبعاد الشبهة عنه.

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جلس المتهم أمام فريق البحث ليروي كافة تفاصيل جريمته ويشرح كيفية ارتكابها حيث قال إنه ارتاح لفكرة انفصال المجني عليها عن زوجها الأول واعتقد أنها أصبحت أخيرا من نصيبه حتى فوجئ بها ستتزوج مرة أخرى فأصيب بحالة من الجنون وحاول إثنائها عن إتمام الزيجة بعدة حجج واهية فمرة يقنعها بأنها ستكون زوجة ثانية وهو ما سيدمر حياتها ومرة يخبرها أن عريسها ليس مناسبا إلا أنها لم تستمع له وأتمت زواجها فقرر الحصول على ما يريد منها بطريقته الخاصة.



وأمام فريق البحث الذي يقوده العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد محمد ربيع مفتش المباحث أضاف المتهم أنه يوم الجريمة صعد فجرا إلى شقة المجني عليها وطرق بابها وما أن علمت بهويته فتحت له الباب ودخل ونظرا لارتدائها ملابس منزلية أسرعت إلى غرفتها لتغييرها فتبعها المتهم وتحرش بها وحاول مراودتها عن نفسها فطلبت منه بهدوء الابتعاد عنها لعدم إثارة فضيحة، خاصة أن زوجته وأبنائه في الشقة بالطابق الذي يسبقها إلا أنه أكمل في التقرب منها ولم يستجب لرجائها بالكف عن المحاولات مع اندهاشها من تصرفه خاصة أنها تعتبره شقيقها إلا أنه بتعامله معها بعنف شديد وحاول تجريدها من ملابسها فقاومته بشدة وبدأت في الاستغاثة فكتم فمها بيده ورطم رأسها في الحائط عدة مرات وعندما شعر بسكون جسدها أطبق يديه على رقبتها للتأكد من مقتلها خشية فضح أمره بعدما رفضت رغبته.