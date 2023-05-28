رئيسة حزب الجيد التركي: ترحيل السوريين لبلادهم يبدأ يوليو القادم حال نجاح كيليتشدار

أدلت رئيسة حزب الجيد التركي المعارض، ميرال أكشينار، اليوم الأحد، بتصريحات هامة كشفت خلالها موعد ترحيل اللاجئين السوريين من تركيا إلى أراضيهم.

وقالت أكشينار، عقب إدلائها بصوتها في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، إن عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم ستبدأ في شهر يوليو المقبل، في حال فاز "كمال كيليتشدار أوغلو".

وأضافت أن تحالف الطاولة السداسية يوافق على خطة ترحيل السوريين من تركيا، خلال مدة أقصاها عامين".

وتابعت: "طالب رئيس حزب (النصر) أوميت أوزداغ، بإتمام عملية الترحيل خلال عام واحد، مقابل دعوة أنصاره إلى انتخاب كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية".

وأكدت أنه يمكنهم إرسال اللاجئين السوريين في غضون عام واحد إذا كان ذلك ممكنا.

كما حثت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا وسوريا الجلوس معا، والاتفاق على إعادة السوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن الإتفاقية المبرمة بين تركيا وسوريا "ليست مفيدة".

ويتنافس الرئيس أردوغان في الجولة الثانية مع مرشح تحالف الأمة ورئيس المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد ، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

