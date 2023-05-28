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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد فوز اتحاد جدة بالدوري.. حجازى وطارق حامد بقائمة المصريين المتوجين باللقب

طارق حامد وأحمد حجازي
طارق حامد وأحمد حجازي

توج فريق اتحاد جدة بلقب الدوري السعودي، عقب فوزه ضد الفيحاء بنتيجة 3-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن مباريات الجولة 29 من مسابقة الدوري السعودي.

وكتب خالد الغندور، عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “بقيادة لاعبينا المصريين طارق حامد وأحمد حجازي.. اتحاد جدة السعودي يتوج بطلا لدوري المحترفين بعد الفوز علي فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة”.

وبهذه النتيجة، يحتل اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن النصر صاحب المركز الثانى، مع تبقي جولة واحدة على النهاية.

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أحمد حجازي وطارق حامد أحدث المنضمين لقائمة اتحاد جدة الفائزين بلقب الدوري

انضم أحمد حجازي وطارق حامد، ثنائي فريق اتحاد جدة، لقائمة اللاعبين المصريين الفائزين بلقب الدوري السعودي.

وجاء ثنائي اتحاد جدة أحمد حجازى وطارق حامد في قائمة اللاعبين المصريين الذين حصدوا لقب الدوري السعودي بعد أحمد علي مع الهلال السعودي وعماد متعب مع الاتحاد ومحمد عبد الشافي مع أهلي جدة.

وينفرد أحمد حجازي، مدافع فريق اتحاد جدة، كونه أول قائد مصري يرفع لقب الدوري السعودي.

اتحاد جدة طارق حامد أحمد حجازي الدوري السعودي الفيحاء

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